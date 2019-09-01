ماذا قال مصطفى الجمل عن تتويجه بالذهبية الإفريقية الثالثة فى تاريخه ؟...

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جدة - عمرو شويل أبدى مصطفى الجمل لاعب منتخب ألعاب القوى و الحاصل على ذهبية رمى المطرقة فى دورة الألعاب الإفريقية سعادته الغامرة بتحقيق ذهبية العاب أفريقيا خاصة وأنها الذهبية الثالثة الإفريقية فى تاريخه وقال لاعب منتخب ألعاب القوى: "الذهبية الثالثة ليها طعم تانى ومختلف وهذا يدفعنى ويشجعنى لتحقيق المزيد من الإنجازات الفترة القادمة". Advertisements

مصطفى الجمل ويستعد الجمل حاليا للمشاركة فى بطولة العالم بالدوحة الشهر المقبل لذلك سيتسلح خلال مشاركته بالميدالية التى حققها و التى ستكون حافز وتشجيع الفوز بالبطولة المقبلة قائلا " الفترة الجاية هتكون احسن وافضل وتكون سبب لفرحة المصريين وأشار لاعب منتخب القوى أنه كان متوقع تحقيق الذهب فى البطولة رغم قوة المنافسين إلا أن دعم المصريين للابطال فى الدورة الإفريقية زاد الثقة فى تحقيق الذهبية وهو ما تحقق بالفعل.

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