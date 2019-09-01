شكرا لقرائتكم المقاصة يغلق ملف الميركاتو الصيفى بعد انضمام أيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيمن حفنى آخر صفقات المقاصة الصيفية حرص مسئولو مصر المقاصة ، على غلق ملف الميركاتو الصيفي عقب انضمام أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق إلى صفوف الفريق الفيومي، وكانت قائمة المقاصة تتضمن مكاناً واحداً فقط تم الابقاء عليه لحين اتمام التعاقد مع لاعب القلعة البيضاء.

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وأعلن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة التعاقد مع أيمن حفنى، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء، ووقع أيمن حفنى عقود انضمامه للمقاصة فى مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، بحضور الدكتور طارق عبد البارى نائب رئيس النادى، ومحمد مجد عضو مجلس الإدارة، والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.

ويعود الفريق لتدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبداية فترة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق بطوله الدورى، حيث يشارك الفريق الفيومى فى دورة الجونة الودية كمرحلة أخيرة استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق الفيومى ثلاث مباريات ودية أمام إنبى وحرس الحدود والجونة.