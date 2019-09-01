«كنت بهرب من المدرسة علشان الأهلي».. حمدي فتحي يروي كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء.. و«الجوكر» يوضح أسباب اعتراضه

الموجز- ممدوح محمد

«كنت بهرب من المدرسة لمتابعة مباريات الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية باليابان.. ووقعت على بياض».. بهذه الكلمات بدأ حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي حديثه حول كواليس انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخلال مقابلة صحفية بقناة الأهلى الرسمية قال فتحي: «تعقدت الأمور في فترة الانتقالات الصيفية ولم أستطع الانضمام إلى الأهلي حينها، وتمت الأمور في يناير الماضي بعد مفاوضات مع إدارة إنبي».

وتابع: «الأهلي تواصل مع في يناير، تحدث إلي كل من محمد فضل وعلاء عبد الصادق ومحمد يوسف، وقعت على بياض ولم أتحدث في أي شئ سوى أن أصبح لاعبًا في الفريق الأحمر».

وواصل لاعب وسط الأهلي: «حدثت مشكلات مع إدارة إنبي بسبب المفاوضات، وأصدر النادي البترولي بيانًا أكد خلاله أنني غير معروض للبيع، فضلت الصمت في المرة الأولى ولكن لم أستطع المواصلة، تحدث مع مسئولي إنبي وأخبرتهم برغبتي في الرحيل».

وأضاف: «قلت لهم لو كان نادي تاني غير الأهلي لما رحلت، بعدها تمت المفاوضات وتم الاتفاق على رحيلي إلى الأهلي».

واستطرد فتحي حيدثه: «أنا من صغري مشجع للأهلي، واحد من الجمهور، كنت أهرب من المدرسة لمتابعة مباريات الأهلي في اليابان».

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وبسؤاله عن الاحتراف الخارجي قال: «الأهلي أولًا وأخيرًا، أتمنى التتويج بكل البطولات بالقميص الأحمر.. بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية».

وفي سياق متصل، قال أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي «الجوكر»، إنه كان متحفظا على انضمام حمدي فتحي للمارد الأحمر، مشيرا إلى أن لاعب إنبي السابق أصبح من أفضل لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال فتحي في تصريحات لقناة «الأهلي»: «في البداية اعترضت على ضم حمدي فتحي للأهلي، رأيت وقتها أننا نملك عدة لاعبين في وسط الملعب».

وأضاف: «لكن حمدي فتحي أثبت العكس لي وأصبح من أفضل اللاعبين حاليا».

وأكمل: «خضنا أربعة أو خمس مباريات في الفترة الأخيرة وكان حمدي فتحي الأفضل في الفريق».

وتابع فتحي قائلا: «أحب مزاملة حمدي فتحي في التمرين والتقسيمة لأنه يشارك بقوة في التدريبات، أرى أنه من أفضل الصفقات التي أبرمها النادي في يناير الماضي».

يذكر أن الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي (25 عاما) في يناير 2019 قادما من صفوف إنبي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر مبلغ 30 مليون جنيه.