الموجز
أكد جيرمان جيناس لاعب توتنهام السابق، أن الأنانية كانت السمة الغالبة في أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال مشاركته في مباراة فريقه ليفربول وبيرنلي التي أقيمت مساء أمس بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
وصب اللاعب السنغالي ساديو ماني جام غضبه عند استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة بيرنلي التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، ليحتفظ بصدارة الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.
فيما صرح جيرمان جيناس في لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قائلا "محمد صلاح كان عليه تمرير الكرة إلى ساديو ماني، على مدار الفترة الماضية نجد أن معظم لاعبي ليفربول كانوا يتسابقون على صناعة الاهداف للنجم المصري".
وأضاف جيرمان جيناس ، "محمد صلاح كان بإمكانه التمرير إلى ساديو ماني وفيرمينو من أجل التسجيل، لكن محمد صلاح فضل الاحتفاظ بالكرة والتسديد على مرمى بيرنلي من 20 ياردة".
واستكمل لاعب توتنهام السابق ، "ساديو ماني كان يرغب في المشاركة بالمباراة حتى صافرة النهاية، كان يرغب في تسجيل مزيد من الاهداف، وهو أمر أسعدني كثيراً ويؤكد أن مهاجمي ليفربول لديهم الدفاع والرغبة المستمرة في الوصول لشباك المنافسين".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب توتنهام السابق يهاجم صلاح بعد أزمة ماني: أناني وغير متعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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