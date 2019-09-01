«الجنايني» يكشف أسماء المرشحين الـ5 لتولي تدريب المنتخب المصري

قدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، روشتة إنقاذ الكرة المصرية، كاشفًا عن أسماء المرشحين الـ5 لتولي تدريب المنتخب المصري.
وقال رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن مدرب المنتخب سيكون مصريًا، ولم يتم اختيار أي مدرب أجنبي، مشيرا إلى أن الأشخاص الخمسة المرشحين هم: الكابتن حسن شحاتة، وحسام حسن، وإبراهيم حسن، وميدو، وإيهاب جلال.
وتابع: «هذا الملف من الملفات الساخنة التي يجب أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لأنه كان هناك لقاء مع البرازيل وتم تأجيل المباراة لحين الانتهاء من اختيار مدرب المنتخب، موضحا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من سيختار المدرب، لافتا إلى أن الاختيار سيكون للأنسب لهذه المرحلة».
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