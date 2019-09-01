اتحاد الكرة يعلن يحكم مباراة بيراميدز وبتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر غد الإثنين على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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ويعاون عاشور كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

ويتلقي المتأهل من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع الفائز من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم، في المباراة النهائية للكأس.

يذكر أن بيراميدز بلغ المربع الذهبي لكأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود (2-0) في ربع النهائي، بينما أقصى بتروجيت فريق إنبي.