"بين ذكريات الفوز الأول والهزيمة الأكبر".. طلعت يوسف يواجه الزمالك للمرة الـ26

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحمل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس مصر على ملعب الإسماعيلية، الرقم الـ26 للمدرب طلعت يوسف المدير الفني للنادي السكندري أمام القلعة البيضاء.

وسبق وواجه طلعت يوسف، الزمالك 25 مرة من قبل، نجح فى تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل فى 5 مثلها، بينما سقط أمام الفريق الأبيض في 15 مباراة.

وكانت أول مباراة قادها طلعت يوسف أمام الزمالك في موسم 2003-2004، عندما كان يتولى القيادة الفنية لنادي بلدية المحلة، وخسر وقتها بهدف نظيف.

وعرف طلعت يوسف أول فوز له على النادي الأبيض في المباراة الثانية مباشرة له أمام الزمالك في موسم 2004-2005، عندما قاد الاتحاد السكندري للفوز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري المصري.

وسبق وساهم طلعت يوسف في إقصاء الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2017، عندما كان يتولى تدريب فريق الأهلي الطرابلسي، وانتهى اللقائين بالتعادل أحدهما سلبي والآخر إيجابي بنتيجة 2-2.

Advertisements

وخرج وقتها الزمالك من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث خلف الأهلي الطرابلسي واتحاد الجزائر العاصمة.

وتعتبر خسارة مصر المقاصة 4-1 بقيادة طلعت يوسف من الزمالك في يناير الماضي هي الأكبر في تاريخ المدرب المصري.

وفاز طلعت يوسف على الزمالك بأربعة أندية مختلفة وهي الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة ومصر المقاصة.

ويعتبر فوز الاتحاد السكندري بهدف نظيف في عام 2005 على الزمالك هو الأول ليوسف، وحقق الفوز الثاني على القلعة البيضاء في عام 2006 بثنائية نظيفة أثناء فترة تدريبه طلائع الجيش وكرر فوزه مرة أخرى على الزمالك بالفريق ذاته بهدفين لهدف.

وجاء الفوز الرابع ليوسف على الزمالك في عام 2009، أثناء فترة تدريبه لاتحاد الشرطة بهدفين نظيفين، وحمل عام 2018 أخر فوز لطلعت يوسف على الزمالك بقيادة مصر المقاصة بهدف نظيف.