المصري يعلق على إمكانية تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

قال عضو مجلس إدارة النادي المصري طارق هاشم، أن الفريق لن يكون عائقاً أمام إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي، في حال وقع الاختيار عليه ليكون المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكان عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، كشف عن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافير أجيري المدير الفني السابق، وهم حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال".

وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة": "الجميع بالطبع يترقب الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني، والمصري من أكثر الأندية التي تترقب هذا الأمر".

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وواصل: "ترقبنا يأتي بسبب ارتباط اسم ايهاب جلال المدير الفني للفريق بالترشيحات".

وشدد هاشم: "مجلس إدارة المصري لا يستطيع أن يقف عائقاً في هذا الأمر لأن الجميع في خدمة المنتخب".

واختتم: "ننتظر الموقف النهائي وسنضع الحلول السريعة في حالة اختيار إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب ورحيله عن المصري".

يذكر أن الجنايني أشار إلى أن في خلال سبعة أيام على الأكثر سيتم اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بشكل نهائي.