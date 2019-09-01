الإثنين.. فيفا يكشف القوائم النهائية لجوائز "The Best"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تمام الساعة 12:00 ظهر غد الاثنين عن القوائم النهائية بأسماء الثلاثة مرشحين للجوائز الثمانية المقرر تقديمها في حفل "The Best".

وسيحتضن ملعب "سان سيرو" حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل في مدينة ميلانو الإيطالي يوم الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الحالي.

وينقل فيفا الحفل من خلال البث المباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "http://FIFA.com"، وصفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويكشف الفيفا غدًا عن القوائة النهائية للمرشحين لكل من:

- أفضل لاعب.

- أفضل لاعبة.

- أفضل مدرب.

- أفضل مدرب كرة نسائية.

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- أفضل حارس مرمى.

- أفضل حارسة مرمى.

- جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

- جائزة المشجع المثالي.

يأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.