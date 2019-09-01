خاص.. المصري يقترب من ضم ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اقترب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي من التوصل لانفاق نهائي مع إدارة نادي الزمالك لضم الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وعلم الخليج 365 أن المصري اتفق مع الزمالك على ضم الظهير والجناح خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إنهاء الاتفاق على المقابل المادي وطريقة السداد.

ولم يقم الزمالك بقيد اللاعبين في القائمة الأولى خلال الفترة الحالية.

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وانتهت إعارة عماد فتحي إلى صفوف إنبي بنهاية الموسم الماضي (2018-19).

ويرفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رحيل أي لاعب عن القلعة البيضاء مجانًا، ويتمسك النادي بتقاضي مقابل مالي نظير رحيل أي لاعب.

وكان الزمالك حدد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات بهاء مجدي، الذي انضم للقلعة البيضاء الصيف الماضي قادمًا من الإسماعيلي.

يذكر أن الزمالك استقر على رحيل بهاء مجدي بعد التعاقد مع الدولي المصري السابق محمد عبد الشافي والذي انتهى تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، ليقود الجبهة اليسرى في الموسم الجديد مع عبدالله جمعة.