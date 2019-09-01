قبل إغلاق الميركاتو في إسبانيا.. بوجبا أقرب الصفقات إلى ريال مدريد

يغلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا غداً، ويترقب عشاق الكرة الإسبانية أن يفجر ريال مدريد صفقات جديدة.
حيث قال الفرنسي زين الدين زيدا المدير الفني لريال مدريد في تصريحات عقدت في مؤتمر بالأمس: " يوم الاثنين لدينا إمكانية للقيام بـ "قنبلة أو قنبلتين" حتى إغلاق الميركاتو.
وتحدثت الصحف العالمية بالأمس على الصفقات التي من الممكن أن يفجرها الميرنجي في الساعات الأخيرة من الميركاتوالصيفي، وانحصرت الصفقات على 3 لاعبين وهم بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ودوني فان دي بيك لاعب أياكس امستردام الهولندي، وكريستيان أريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.
ولكن أقرب صفقة منهم تناسب الريال هي صفقة الفرنسي بول بوجبا لأن الأمور بالنسبة له مقلقة في الفترة الأخيرة من قبل جماهير الفريق
وأما فان دي بيك أصيب في الفترة الماضية قبل مباراة الحسم في مباراة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا ضد أبويل نيقوسا ويمتد عقده حتى صيف 2022.
وبالنسبة لأريكسن لم ينتهي عقده أيضاً مع توتنهام بعد حيث ما زال أمامه موسم اخر حتي نهاية الصيف المقبل.
وتحدثت معظم الصحف في الفترة الأخيرة أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان أحد اهتمامات الفريق الملكي ولكن بعد فشل المفاوضات مع فريق برشلونة الإسباني والفريق الفرنسي، استبعدت إدارة الميرنجي نيمار من حساباتها تماماً.
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