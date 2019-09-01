المقاولون يتعادل مع الإسماعيلي وديًا استعدادًا لبطولة الجمهورية

تعادل فريق المقاولون لمواليد ٩٩ مع الإسماعيلي بهدف لكل من الفريقين، وديًا، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الاستعدادات لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف المقاولون محمد جلال، وكان قد

حضر اللقاء كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين و عددا من مدربين القطاع يقود جهاز فنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى واحمد كمونة مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى الفريق واحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.