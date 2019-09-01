نجوم يد الزمالك يؤدون مناسك العمرة بعد المشاركة في مونديال الأندية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي مناسك العمرة خلال تواجدهمبالسعودية بعد المشاركة ببطولة العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرا بمدينة الدمام.
وحصد الزمالك المركز الخامس بالبطولة وقدم الفريق مستويات طيبة خلال مباريات المونديال.
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