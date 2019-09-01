واصل الاسكواش المصري هيمنته على عرش اللعبة عالميًا بعد أن تصدر الثنائي علي فرج ورنيم الوليلي التصنيف العالمي للاسكواش عن شهر اغسطس طبقا لما اعلنه الاتحاد الدولي للعبة اليوم.
واحتل علي فرج المرتبه الاولي بالتصنيف بينما سيطر اللاعبونالمصريون علي الاربعة مراكز الاولي بتواجد محمد الشرربجي في المركز الثاني وطارق مؤمن في المركز الثالث وكريم عبد الجواددفي المركز الرابع، كما احتل محمد ابو الغار المركز السابع بالتصنيف .
وفي ذات الاطار حافظت رنيم الوليلي علي صدارة الترتيب العالمي طبقا للتصنيف الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة.
وواصل الاسكواش المصري تربعه علي عرش اللعبة حيث تتواجد ٤ لاعبات مصريات ضمن العشرة الاوائل عالميا.
وتحل نور الشربيني في مركز الوصافة بالتصنيف بينما تحتل نوران جوهر ونور الطيب المركزين الرابع والخامس بالتصنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسكواش المصري يواصل هيمنته على عرش اللعبة عالميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.