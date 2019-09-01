الاسكواش المصري يواصل هيمنته على عرش اللعبة عالميًا

واصل الاسكواش المصري هيمنته على عرش اللعبة عالميًا بعد أن تصدر الثنائي علي فرج ورنيم الوليلي التصنيف العالمي للاسكواش عن شهر اغسطس طبقا لما اعلنه الاتحاد الدولي للعبة اليوم.

واحتل علي فرج المرتبه الاولي بالتصنيف بينما سيطر اللاعبون

المصريون علي الاربعة مراكز الاولي بتواجد محمد الشرربجي في المركز الثاني وطارق مؤمن في المركز الثالث وكريم عبد الجواددفي المركز الرابع، كما احتل محمد ابو الغار المركز السابع بالتصنيف .

وفي ذات الاطار حافظت رنيم الوليلي علي صدارة الترتيب العالمي طبقا للتصنيف الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة.

وواصل الاسكواش المصري تربعه علي عرش اللعبة حيث تتواجد ٤ لاعبات مصريات ضمن العشرة الاوائل عالميا.

وتحل نور الشربيني في مركز الوصافة بالتصنيف بينما تحتل نوران جوهر ونور الطيب المركزين الرابع والخامس بالتصنيف.