الأهلي يحدد تفاصيل رحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت

يحدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تفاصيل رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية لخوض لقاء كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري. لقاء كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري. ويفاضل المجلس بين توفير طائرة خاصة أو السفر عبر خطوط الطيران العادية ومناقشة الأمر من كافة الجوانب بجانب تحديد موعد السفر ورئيس البعثة.

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