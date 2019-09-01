رينيه فايلر يعقد جلسة تعارف مع لاعبي الأهلي

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي جلسة تعارف مع لاعبي الفريق غداً الاثنين في بداية توليه المهمة. مع لاعبي الفريق غداً الاثنين في بداية توليه المهمة. ويعقد فايلر أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الجهاز المعاون لوضع خطة العل الخاصة بالفترة القادمة.

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