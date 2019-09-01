الليلة.. طنطا يواجه الألمنيوم وديًا

يلتقي في السادسة مساء اليوم الأحد، فريقا طنطا والألمنيوم نجع حمادى على ملعب طنطا ويحاول الجهاز الفني لكلا الفريقين خصوصًا أيناء السيد

البدوي معالجة أخطاء المباريات السابقة.

التى بسببها نال طنطا هزيمة ثقيلة من أبى قير وفوز صعب

على شبين مما أدى إلى قلق الجميع على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز وهو الأمر الذي دعى الجهاز الفنى إلى تعنيف بعض اللاعبين بسبب انخفاض مستواهم بصورة كبيرة.