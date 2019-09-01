الريشة الطائرة يشارك ببطولة البحر المتوسط في قبرص بـ4 لاعبين

يشارك المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة، بـ4 لاعبين في بطولة البحر المتوسط، والمقامة بقبرص خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري. 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين وهم "محمود منتصر - علي أشرف - نور يسري - يمنى محمد شوقي"، ويشرف على تدريبهم محمد حسن. "محمود منتصر - علي أشرف - نور يسري - يمنى محمد شوقي"، ويشرف على تدريبهم محمد حسن. فيما يشرف على النواحي التنظيمية والإدارية للبعثة هشام التهامي رئيس الاتحاد.

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