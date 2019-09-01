موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس مصر والتشكيل المتوقع

يلتقي الزمالك اليوم الأحد مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر على ملعب الإسماعيلية.

ويسعى الزمالك لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتحقيق الكأس للعام التالي على التوالي حيث فاز بالبطولة العام الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح.

وتأهل الفريق الأبيض إلى هذا الدور من المسابقة بعد الفوز على مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف، وتأهل زعيم الثغر

على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة نصف النهائي في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراةالزمالك والاتحاد السكندري

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشرة على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

التشكيل المتوقع للفريقين:

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بقيادة

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محمد عواد في حراسة المرمي، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي في خط الوسط الدفاعي.

محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي في خط الوسط الهجومي.

وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويدخل الفريق السكندري المباراة بقيادة طلعت يوسف بكل من:

عماد السيد في حراسة المرمى، إسلام جمال، محمد أنور، أسامة العزب، محمود رزق في خط الدفاع.

نور السيد، أحمد نبيل مانجا، هشام محمد، خالد الغندو، أحمد حجي.

إيمانويل بناهيني في خط الهجوم.