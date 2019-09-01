١٢ لاعبًا بالقائمة الأولى لطنطا

قام نادي طنطا بإرسال القائمة الأولى للاعبي كرة القدم إلى لجنة القيد وشئون اللاعبين باتحاد الكرة وتم قيد الحارس السيد الصاوي الذي تم إعارته لفريق أبي قير للأسمدة تحسبًا لتعاقد سموحة مع حارس طنطا الأساسي إسلام طارق في اللحظات الأخيرة. للأسمدة تحسبًا لتعاقد سموحة مع حارس طنطا الأساسي إسلام طارق في اللحظات الأخيرة. ضمت باقي القائمة كلا من: محمد العشري ومحمود مسعود وحسام محمد وسليمان عبد ربه ومصطفى أمين وحسام غالى واحمد قطاوى وباسم عبد العزيز ومحمد الشاذلى وميدو جمال وأحمد فوزى. ومحمود مسعود وحسام محمد وسليمان عبد ربه ومصطفى أمين وحسام غالى واحمد قطاوى وباسم عبد العزيز ومحمد الشاذلى وميدو جمال وأحمد فوزى. وتم إرجاء الثلاثى محمد أسعد وكريم أسامة ومحمد جودة لاصابتهم بالرباط الصليبى خلال فترة الإعداد.

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