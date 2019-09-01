إدارة برشلونة تُبلغ ميسي بالقرار النهائي في صفقة نيمار

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أكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية والمقربة من أسوار نادي برشلونة، أن إدارة النادي الكاتالوني قد أبلغت قائد الفريق ليونيل ميسي بفشل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار جُونيور إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن أدارة بارتوميو قد تواصلت مع قادة الفريق وهم ليونيل ميسي، جيرارد بيكي وسيرجيو بوسكيتس، وتم إخبارهم بأن جميع المحاولات التي قام بها الفريق قد باءت بالفشل.
وفي سياق مرتبط، تم إبلاغ المُدرب إيرنيستو فالفيردي بأن النجم البرازيلي نيمار جُونيور لن يَكون ضمن قائمة الفريق هذا الموسم.
يُذكر أن نيمار جُونيور كان قد أخبر بعض المُقربين منه بأن سيبقى في نادي باريس سان جيرمان بعد فشل صفقة انضمامه إلى برشلونة.
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