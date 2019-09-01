نجم المُنتخب المغربي ينتقل إلى أحد كبار اسبانيا

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أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية أن نادي اشبيلية الإسباني قد حسم فعلا صفقة انضمام نجم المنتخب المغربي وحارس جيرونا الإسباني ياسين بونو، وذلك لسد الفراغ الذي سيتركه الحارس سيرخيو ريكو، المُنتقل مُعارا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضافت التقارير ذاتها، إلى أن المدير الرياضي لنادي اشبيلية، مُونشي، قد أنهى صفقة استعارة الحارس ياسين بونو قادما من نادي جيرونا لمدة موسم واحد مع خيار إمكانية الشراء في نهاية الموسم المُقبل.
ومن المُنتظر أن يصل نجم المُنتخب المغربي ياسين بونو إلى مدينة اشبيلية، اليوم الأحد، وذلك لإتمام انتقاله.
وكَان ياسين بونو ينتظر عرضا من أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سُقوط ناديه جيرونا إلى الدرجة الثانية.
ويَملك ابن نادي الوداد البيضاوي شرطا جزائيا في عقد تبلغ قيمته 5 ملايين يورو.
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