ماذا فعل ماني مع محمد صلاح في غرفة خلع الملابس؟

كشف قائد ليفربول “جوردان هندرسون” عن بعض التفاصيل التي حدثت خلف الكواليس داخل غرفة خلع ملابس الفريق، بعد ردة الفعل الغاضبة التي صدرت من النجم السنغالي “ساديو ماني” تجاه أسلوب لعب زميله في الخط الأمامي للريدز “محمد صلاح”.

ساديو ماني كان غاضبًا من محمد صلاح في وقت متأخر من مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت بين بيرنلي وليفربول على ملعب تورف مور بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه وهو في وضعيات أفضل لتسجيل الأهداف، وعبر عن غضبه هذا في وجه المدير الفني “يورجن كلوب” لحظة استبداله وترك محمد صلاح على أرض الملعب.

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وادعى جوردان هندرسون أن غضب ساديو ماني سرعان ما تلاشى بعد دخول غرفة خلع الملابس، ونُسي من الجميع سريعًا.

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وقال هندرسون في حديث نشرته صحيفة ديلي ميرور اليوم الأحد “كنت أجلس على دكة البدلاء، لم أفهم في البداية ما حدث، لكن عندما دخل غرفة خلع الملابس كان يضحك ويمزح، والشيء الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على الثلاث نقاط، وساديو يعي هذا الأمر جيدًا”.

وأضاف “الأداء كان جيدًا مرة أخرى، تفوقنا عليهم في الكرة الثانية، لعبنا مباراة رائعة، وكما قلت، نحن نريد دفع بعضنا البعض، ونريد تحسين أنفسنا على طول الوقت، ويعجبني أن نكرر ذلك بصورة دائعة، أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك”.

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وأكمل لاعب وسط إنجلترا “ما رأيته من ماني سبق ورأيته في العديد من المرات، ساديو ماني بخير، هو فتى عظيم، ونحن فقط ندفع بعضنا البعض طوال الوقت، وأعتقد أن هذا مهم، نريد جميعًا أن نقدم أفضل ما لدينا للفريق، وكلنا نريد التحسن، لكننا قريبون جدًا من بعضنا البعض، وأعتقد أننا نستطيع التعامل مع مثل هذه الأمور”.

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وقلل يورجن كلوب من عصبية ساديو ماني تجاه استبداله وإبقاء محمد صلاح، قائلاً في المؤتمر الذي أعقب المباراة “لا توجد مشكلة بين ماني ومحمد صلاح، الجميع سعداء. ماني رجل عاطفي، وكلهم عاطفيون للغاية. هل سيفعل نفس الشيء مرة أخرى؟ على الأغلب لا، الجميع يحتاج إلى تهدئة، وإنه بخير تمامًا وكل شيء جيد”.