"أنانية" محمد صلاح تفقد ساديو ماني أعصابه (فيديو)



أثار انفعال نجم ليفربول ساديو ماني -بسبب عدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة له خلال إحدى الهجمات بمباراة بيرنلي- غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخطفت الواقعة الفريدة من نوعها الأضواء من فوز الريدز بثلاثية، واستعادته صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.



وانتشر مقطع فيديو ثورة ماني أثناء تبديله في الدقيقة 85 من المباراة بسبب غضبه من عدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة له خلال هجمة للفريق كان تمركزه الهجومي أفضل من النجم المصري.



ويبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب لاحظ غضب ماني من صلاح في الملعب، فقرر استبدال المهاجم السنغالي بزميله البلجيكي ديفوك أوريغي، لكن التبديل فجّر ثورة الغضب داخل ماني، وهو ما قابله المدرب بهدوء شديد.



وعلق النجم المصري السابق محمد أبو تريكة على الواقعة خلال تحليله المباراة بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بقوله إن صلاح كان أنانيا بعض الشيء، لكن رد فعل ماني مبالغ فيه، ويجب ألا يكون التنافس بين اللاعبين على حساب الفريق.



وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاية نظيفة، سجل منها ماني ثاني أهداف المباراة فى الدقيقة 37، في حين أهدر صلاح العديد من الفرص أمام المرمى.



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