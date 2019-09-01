رياضة | هل فشلت الصفقة؟.. باريس يوجه رسالة لجماهيره بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل فشلت الصفقة؟.. باريس يوجه رسالة لجماهيره بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "Le Parisien " الفرنسية، والمقربة من نادي باريس سان جيرمان إن النادي الباريسي قد عقد اجتماعًا قصيرًا مع قيادات الألتراس وبعض كبار المشجعين في النادي، وذلك من أجل إخبارهم بأنه من غير الجيد بأن تكون هناك حملات عدائية ضد نيمار دا سيلفا، في حالة تقرر بقاء اللاعب لمدة موسم آخر في صفوف النادي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن تواصل النادي مع روابط المشجعين قد جاء بعدما أصبجت إدارة باريس على ثقة كبيرة، بخصوص بقاء نيمار في صفوف نادي باربس في الوقت الحالي، ووجود احتمالية كبيرة لعدم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع إدارة برشلونة الراغبة في حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن برشلونة من جهته سوف يستمر في المحاولة حتى اللحظة الأخيرة من الميركاتو، ولكن الأجواء داخل النادي الكتالوني، تشير إلى إستحالة حدوث صفقة بحجم صفقة نيمار قبل نحو 24 ساعة فقط من غلق الميركاتو، ولكن إدارة النادي تخشى ردود فعل الجماهير الغاضبة خاصة بعد نتائج الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، ولهذا فإن تحاول ضم نيمار لتهدئة الأجواء داخل الفريق.

يذكر أن بعض المصادر الإعلامية في باريس قد أكدت أن نيمار كان على استعداد لدفع نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إتمام صفقة إنتقال إلى برشلونة، ولكن يبدو بأن النادي الباريسي قد رفض هذا الأمر شكلًا ومضمونًا، وأكد بأن هذا الأمر غير قانوني، وقد تتم معاقبة النادي في حالة موافقته على ذلك.

برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.

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قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.

وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".

وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".

وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.

وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الإثنين المقبل.