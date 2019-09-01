رياضة | الاتحاد السكندري لا يهزم الزمالك في نصف نهائي كأس مصر (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري لا يهزم الزمالك في نصف نهائي كأس مصر (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وذلك لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والاتحاد السكندري في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وتتسم دائمًا مواجهات الفريقين بالندية والإثارة نظرًا لتاريخهما وشعبيتهما الجارفة بمصر والوطن العربي.

الزمالك حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تغلب على فريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي للبطولة، بينما صعد الاتحاد السكندري لهذا الدور علي حساب فريق الإسماعيلي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.

مواجهة اليوم بين الزمالك والاتحاد السكندري تحمل رقم (26) بين الفريقين في بطولة كأس مصر، حيث سبق وتقابل الفريقان في 25 مواجهة بالبطولة المحلية، حقق الفارس الأبيض الفوز في 16 مباراة وسجل 43 هدفًا، مقابل 6 انتصارات فقط للاتحاد السكندري وسجل 18 هدفًا، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

عقدة نصف النهائي تطارد الاتحاد السكندري أمام الزمالك

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تقابل الاتحاد السكندري مع الزمالك في 6 مواجهات سابقة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، فاز الفارس الأبيض بها جميعًا، ولم ينجح زعيم الثغر" في تحقيق أي انتصار وجاءت كالتالي:

أول مواجهة جمعت الزمالك مع نظيره الإتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر كانت في موسم 1930 / 1931، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد، وتكرر اللقاء بينهما مجددًا في نفس الدور موسم 1931 / 1932 ، وحسمه أبناء ميت عقبة بنتيجة 2 - 0 سجلهما (سيد مرعي - محمد خميس فرحات).

ثالث مواجهات الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر في موسم 1934 / 1935 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 سجل الأهداف (مصطفي كامل طه "هدفين" - سيد مرعي)، وجاء هدف الاتحاد عبر اللاعب (عبده حلمي)، واصطدم الفريقين مجددًا في نفس الدور في موسم 1941 / 1942 وفاز الزمالك 3 - 0 .

مواجهة جديدة جمعت الزمالك مع الإتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر موسم 1948 / 1949 وفاز الأبيض بهدف نظيف سجله (علي عثمان)، أما آخر مواجهات الفريقين في هذا الدوري كانت في موسم 1977 / 1978 وانتهت بفوز الزمالك 2 -0 سجلهما (نصر إبراهيم - فاروق جعفر).