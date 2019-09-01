رياضة | الأهلي الإماراتي يخطف نجم الوحدة في آخر ساعات الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي الإماراتي يخطف نجم الوحدة في آخر ساعات الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي صباح الأحد تعاقده مع اللاعب البرازيلي، ليوناردو دي سوزا وذلك بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي في الفترة الأخيرة، وأصبح لاعب حر يمكنه الإنتقال إلى أي نادي بعدما سدد اللاعب قيمة بند الشرط الجزائي في عقده مع نادي الوحدة.

وقال شباب الأهلي، وصيف بطل الدوري الإماراتي، وبطل الكأس في الموسم الماضي إن تعاقد مع دي سوزا، في صفقة إنتقال حر، لم تكلف النادي أي مبالغ مالية، وهذا في الوقت الذي رفض فيه مسؤلي الأهلي الحديث عن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب طيلة فترة تعاقده مع نادي شباب الأهلي.

يذكر أن سوزا البالغ من العمر 27 عامًا كان قد تألق بشكل لافت للأنظار مع نادي الوحدة الإماراتي، ونجح اللاعب في تسجيل 9 أهداف تصدر بهم قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا حتى هذه اللحظة، ولكن بشكل مفاجئ قرر اللاعب فسخ تعاقده مع الوحدة، ودفع الشرط الجزائي، ورحل عن صفوف النادي بعدما قدم موسم مميز للغاية.

وكان ليوناردو دي سوزا مرشح بقوة للإنضمام غلى إحدى الفرق السعودية خلال الصيف الحالي، خاصة أندية النصر والهلال والأهلي السعودي، ولكن يبدو بأن اللاعب قد اختار في النهاية إستكمال مسيرته في الإمارات، وفضل البقاء في الدوري الإماراتي وخوض تجربة جديدة مع نادي شباب الأهلي في الفترة المقبلة.