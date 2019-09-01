رياضة | دورجبا الجديد.. من هو تامي إبراهام هداف تشيلسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورجبا الجديد.. من هو تامي إبراهام هداف تشيلسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد نادي تشيلسي ميلاد نجم جديد في عالم كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعدما نجح الدولي الإنجليزي الشاب تامي إبراهام في تحقيق بداية مثالية مع فريقه في هذا الموسم على المستوى الشخصي، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في أول 4 جولات في البريميرليج، لينافس بقوة على سباق الهداف حتى الآن.

ونحاول تسليط الضوء على الموهبة الشابة تامي إبراهام وكذلك سنعرف بعض الأرقام المميزة التي حققها اللاعب رفقة فريقه منذ إنطلاق الموسم وحتى الآن.

تامي إبراهام يواصل تسجيل الأرقام المميزة مع تشيلسي

تامي إبراهام نجح في خطف الأضواء، وذلك بعدما سجل هدفين في مرمى شيفيلد يونايتد، ليكون بذلك هو أول لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في ملعب ستامفورد بريدج منذ أبريل 2010، وكذلك أصبح تامي إبراهام هو أول لاعب إنجليزي في تشيلسي يسجل ثنائيتين في مباراتين متتاليتين، منذ فرانك لامبارد يناير 2010.

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وكان موقع whoscored، قد وضع تقييم 7.28 للمهاجم تامي إبراهام كمتوسط خلال مشاركاته الأربعة مع تشيلسي في البريميرليج هذا الموسم، وهو ما يجعل تامي إبراهام ضمن صفوة اللاعبين ومن بين الأعلى في التقييمات حتى الآن.

معلومات لا تعرفها عن تامي إبراهام

ولد تامي إبراهام في 2 أكتوبر 1997، وهو لاعب كرة قدم إنجليزي، يبلغ طوله 190 سم، ووزنه 72 كيلو، ويلعب عادة في مركز المهاجم الصريح ولكنه قادر كذلك على اللعب على الجناح في خطة 4-3-3 ، وقد بدأ اللاعب مسيرته في صفوف فرق الشباب في نادي تشيلسي، وتمت إعارته في الموسم الماضي من تشيلسي إلى آستون فيلا، وهناك نجح اللاعب في تقديم موسم مذهل في دوري الدرجة الأولى "التشامبونشيب"، حيث سجل اللاعب 26 هدف مع فريقه، ليقودهم إلى الصعود للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 3 سنوات كاملة.

وكان عقد تامي إبراهام مع تشيلسي يصل لنحو 50 ألف باوند إسبوعيًا، ولكن النادي الإنجليزي رأي بأن مهاجمه الشاب يستحق أفضل من ذلك، ليتم رفع راتبه إلى نحو 100 ألف جنيه إسترليني بداية من الموسم الحالي.