رياضة | قبل موقعة الكأس.. تاريخ مباريات طلعت يوسف مع 9 أندية ضد الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الكأس.. تاريخ مباريات طلعت يوسف مع 9 أندية ضد الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد 1 سبتمبر الجاري، علي استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي بعدما تخطي عقبة مصر المقاصة في الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف دون مقابل سجله (عبد الله جمعة)، بينما تخطي فريق الإتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي بالفوز عليه 3 – 1.

يقود فريق الإتحاد السكندري في مباراة اليوم المدرب المخضرم طلعت يوسف، والذي يمتلك سجلًا مخيبًا في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك مع الأندية التي تولي تدريبها خلال مشواره التدريبي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات طلعت يوسف ضد الزمالك:-

مواجهات طلعت يوسف ضد الزمالك

تقابل طلعت يوسف مع الزمالك في (24 مباراة) سابقة خلال قيادته لـ 9 أندية هي (بلدية المحلة "1" – الإتحاد السكندري "3" – طلائع الجيش "4" – اتحاد الشرطة "6" – المصري "1" – بتروجيت "3" – أهلي طرابلس "3" – سموحة "1" – المقاصة "3").

جاءت مواجهات طلعت يوسف الـ 24 ضد الزمالك في بطولتين فقط ( 22 بالدوري الممتاز – 2 في دوري أبطال إفريقيا)، وستكون مباراة الليلة الأولي بين "يوسف" والزمالك في بطولة كأس مصر.

أول مواجهة جمعت طلعت يوسف مع الزمالك كانت في 9 نوفمبر لعام 2003، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2003 / 2004، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل سجله "عبد الحليم علي".

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حقق طلعت يوسف 5 إنتصارات فقط خلال مواجهاته السابق ضد الزمالك، بينما تلقي 14 هزيمة أمام الفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما

سجل لاعبو الأندية التي تولي "طلعت يوسف" تدريبها 17 هدفًا في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

أكبر هزيمة تلقاها "طلعت يوسف" أمام الزمالك كانت خلال قيادته لفريق مصر المقاصة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما بالدوري المصري الممتاز في 29 يناير 2019، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 4-1، وهي آخر مواجهة جمعت مدرب الإتحاد مع الفارس الأبيض.

حقق طلعت يوسف 5 تعادلات خلال مواجهاته ضد الزمالك (4 إيجابي – 1 سلبي).

أرقام مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

تقابل الزمالك مع الإتحاد السكندري في 152 مباراة سابقة بمختلف البطولات (118 بالدوري الممتاز – 25 مباراة بكأس مصر – 5 مباريات بكأس السلطان حسين – مباراتين في دوري 6 أكتوبر – مباراتين بالبطولة العربية).

حقق الزمالك 96 إنتصارًا على فريق الإتحاد السكندري، بينما فاز "زعيم الثغر" في 21 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 261 هدفًا في شباك الإتحاد السكندري، بينما استقبلت الشباك البيضاء 102 هدف خلال مواجهات الفريقين السابقة في مختلف البطولات.