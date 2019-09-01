رياضة | صرف 6500 دولار "بدلات" لحكام مباراة الزمالك والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف 6500 دولار "بدلات" لحكام مباراة الزمالك والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرفت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، مبلغ 6500 دولار بدلات لطاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، قبل مواجهة الطرفين بمسابقة كأس مصر.

ويحصل حكم الساحة على مبلغ 2000 دولار، بينما يحصل المساعدين على 1500دولار وكذلك الحكم الرابع، نظير إدارة اللقاء.

تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب الإسماعيلية ضمن لقاءات نصف نهائي كأس مصر.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري سيديرها طاقم تحكيم من أذربيجان يتكون من : اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكمًا رابعًا.

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وكان اتحاد الكرة، تسلم شيكا بقيمة 12.500 الف دولار من الاتحاد السكندري، نصف قيمة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق مع الزمالك غدا في نصف نهائي كأس مصر.

ولم يرسل الزمالك حتى الآن مبلغ 12.500 ألف دولار، بعدما اتفق مسؤولو مع الاتحاد السكندري على تحمل قيمة استقدام طاقم حكام أجنبي مناصفة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن إقامة مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، بدون حضور جماهيري بمسابقة كأس مصر.

وأرسل مسئولو الجبلاية، فاكسا رسميا للناديين، يؤكد خلاله اقتصار عدد الحضور على 75 فرد من أعضاء الجمعية العمومية لكل نادي.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد ان نجح الفارس الابيض في تخطي عقبة مصر للمقاصة بهدف نظيف سجلة اللاعب عبدالله جمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.