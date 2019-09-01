رياضة | جمال بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمعسكر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمعسكر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة محاربي الصحراء التي تستعد للدخول في معسكر مغلق في الفترة من 2 سبتمبر وحتى 10 من الشهر ذاته.

قائمة الجزائر في معسكر سبتمبر

حراسة المرمى : عز الدين دوخة - رايس مبولحي - أليسكندري أوكيجة

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خط الدفاع : جمال بلعمري - عيسى مندي - حسين بن يده - رامي بن سبعيني - مهدي تاهرات - يوسف عطال - إيلياس شيتي - رفيق حليش - زين الدين فرحات

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - رياض محرز - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - بن رحمة

خط الهجوم : بغداد بونجاح - إسلام سليماني - أندي ديلور - ياسين براهيمي.

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر توج مؤخرًا بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والتي أقيمت في مصر بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.