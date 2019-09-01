رياضة | رسميا.. الهلال السعودي يحصل على رخصة دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهلال السعودي يحصل على رخصة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي صباح اليوم الأحد، بأنه قد استوفى كل الشروط المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي من الحصول على الرخصة الآسيوية، والتي تجعله قادر على المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في العام القادم.

وكتب نادي الهلال السعودي عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وذلك من أجل الحديث عن حصول على الرخصة الآسيوية، وقال: "أنهت الإدارة المتطلبات الرئيسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا".

وبعد ذلك نشر الهلال تغريدة أخرى، وقال فيها: "قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح".

ويذكر بأن نادي الهلال السعودي يلعب في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقد نجح في اللقاء الأول في تحقيق نتيجة جيدة، حيث تعادل سلبيًا خارج أرضة أمام نادي اتحاد جدة، وستكون هناك مباراة إياب في الرياض على ملعب الهلال في منتصف الشهر الجاري، ويتوقع الكثيرون بأن ينجح الهلال في العبور والصعود إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مواجهة النصر والسد القطري.