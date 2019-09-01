رياضة | خاص.. إيهاب جلال يقترب من تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. إيهاب جلال يقترب من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

ويلقى إيهاب جلال دعم أكثر من عضو داخل اللجنة الخماسية التي تتولى إدارة اتحاد الكرة ويعد الأقرب لتولي المنصب في الوقت الحالي.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد قد أعلن عن وجود ٥ مرشحين لتولي المنصب وهم حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام "ميدو" وإيهاب جلال.

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وتسعى اللجنة لحسم اسم المدير الفني بنهاية الأسبوع الجاري حتى يتمكن الجهاز الفني من الاستعداد للأجندة الدولية المقبلة والبت في موقف المنتخب من خوض مباراة ودية أمام منتخب البرازيل.

يذكر أن عمرو الجنايني قد نفى استقرار اللجنة على تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب ويعاونه ميدو كمدرب عام.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لن يخوض أي وديات في الأجندة الدولية المقبلة والتي ستبدأ من غدا الإثنين حتى 9 سبتمبر الجاري في ظل عدم وجود جهاز فني يقود الفراعنة في هذه الفترة .