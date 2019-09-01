شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد رسمياً مع أيمن حفني لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة، وقع أيمن حفني على عقود انضمامه للفريق، في مقر الشركة مع اللواء محمد عبدالسلام، رئيس النادي، اليوم الأحد.

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وكان انتقال أيمن حفني لصفوف المقاصة قد شهد مفاوضات طويلة اقتربت من 25 يومً، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج، مدير الاستثمارات التجرية بالمقاصة،

وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك،في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد، والأمور المتعلقة بحسم الصفقة بشكل نهائي.

وأشار موقع النادي إلى أنه تم حسم الصفقة رسميًا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبدالسلام ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، وتم من خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الناديين.

وتسلم المقاصة الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميًا باتحاد الكرة، لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد.