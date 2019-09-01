شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي في الأهلي غدًا لإعلان تفاصيل التعاقد مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدً الإثنين، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك تقديم الجهاز المعاون، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة والكابتن سامي قمصان مدرب مساعد.
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