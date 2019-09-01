شكرا لقرائتكم خبر عن 273 ميدالية.. مصر تتصدر الترتيب العام لدورة الألعاب الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدرت مصر الترتيب العام لجدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت بالمغرب؛ بعد إحراز الرياضيين المصريين 273 ميدالية، منها 102 ذهبية، تلاها نيجيريا بواقع 127 ميدالية منها 46 ذهبية، ثم جنوب أفريقيا بواقع 87 ميدالية منها 36 ذهبية، والجزائر بواقع 125 ميدالية منها 33 ذهبية، ثم المغرب منظم الدورة في المركز الخامس بواقع 109 ميدالية منها 31 ذهبية؛ لتحل تونس المركز السادس برصيد 97 ميدالية بواقع 26 ذهبية.

واختتمت أمس السبت منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب بمشاركة 52 دولة أفريقية، حيث أقيمت منافسات البطولة في 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، سلي، وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ومن المقرر أن تستضيف غانا دورة الألعاب الأفريقية المقبلة عام 2023.