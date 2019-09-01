تصريح غريب من توني كروس يصف فيه منتخب بلاده بالفشل

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الأحد 1 سبتمبر 2019

إعتبر النجم الألماني ​توني كروس​ أن منتخب ​ألمانيا​ ليس من بين المرشحين للفوز بلقب ​كأس أمم أوروبا 2020​ رغم البداية المثالية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة.



وقال توني كروس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: "ينقصنا شيئا ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة، لكنّي أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم".

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وأضاف :"لدي شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضا أدرك أننا لازلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام".

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة المنتخب الهولندي في الجولة المقبلة من التصفيات.