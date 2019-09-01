تصريح غريب من توني كروس يصف فيه منتخب بلاده بالفشل

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الأحد 1 سبتمبر 2019
إعتبر النجم الألماني توني كروس أن منتخب ألمانيا ليس من بين المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2020 رغم البداية المثالية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة.
وقال توني كروس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: "ينقصنا شيئا ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة، لكنّي أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم".
وأضاف :"لدي شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضا أدرك أننا لازلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام".
ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة المنتخب الهولندي في الجولة المقبلة من التصفيات.
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