فينيسيوس يطمح في الدخول إلى خطة زيدان

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الأحد 1 سبتمبر 2019

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن ان البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يطمح للدخول التشكيل الأساسي للميرنجي في مباراة فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.



وتبعاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" فإن فينيسيوس أصيب بالدهشة بعدما تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في الجولة الماضية أمام بلد الوليد، لحساب خاميس رودريجيز وإيسكو.

وجاء ذلك بعد أن بدأ الشاب البرازيلي مباراة الجولة الأولى ضد سيلتا فيجو، وفي ظل غياب لوكا مودريتش للإيقاف أمام بلد الوليد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس فقد الطفرة التي ظهرت على أدائه بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري.

وأوضحت أن الإصابات الأخيرة لإيسكو ورودريجيز فتحت الباب أمام فينيسيوس مرة أخرى، للعودة إلى التشكيل الأساسي رفقة كريم بنزيما وجاريث بيل.

ولكن أكدت أنه لا توجد أي ضمانات بشأن ما يدور في عقل المدرب زين الدين زيدان حول مباراة اليوم.

وشددت على أن فينيسيوس يتنافس اليوم مع لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز، للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.