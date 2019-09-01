لاعب أتالانتا يفسخ تعاقده بعد ثلاثة أسابيع من إنضمامه

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الأحد 1 سبتمبر 2019
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أنّ المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل Martin Skrtel فسخ عقده مع نادي أتالانتا الإيطالي بعد ثلاثة أسابيع فقط على إنضمامه إلى صفوف الفريق في صفقة إنتقال حرّ.
وأشارت الشبكة إلى أن هناك مشكلة بين المدرب غاسبيريني وصاحب الـ34 عامًا حيث لم يتم إستدعاءه لمواجهة تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
وتابعت الشبكة أن بديل سكرتل في أتالانتا هو مدافع إشبيلية سيمون كاير Simon Kjaer، الذي لعب سابقا في الدوري الإيطالي مع نادي باليرمو ونادي روما.
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