فينيسيوس يهدد عرش ثنائي ريال مدريد

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الأحد 1 سبتمبر 2019

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن فرص فينيسيوس النجم البرازيلي الشاب في المشاركة بالتشكيل الأساسي مع ريال مدريد في مباراة فياريال.



و أكد تقرير خاص بصحيفة الماركا الإسبانية أن اللاعب البرازيلي قد تفاجأ بخروجه من التشكيل الأساسي في الجولة الماضية أمام بلد الوليد.

و كان قد شارك فينيسيوس في مباراة الجولة الأولى أمام سيلتا فيجو مما أصاب دهشة البرازيلي لعدم وجود مبرر لاستبعاده في المباراة الثانية.

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و أشارت الصحيفة أن الإصابات المتكررة لإيسكو و روديرجيز قد تفتح له الباب الفترة المقبلة للعودة للتشكيل الأساسي مع الميرنجي.

و أوضحت أن اللاعب سيتنافس على المشاركة بشكل أساسي مع كلا من لوكا يوفيتش و لوكاس فاسكيز زملائه في الفريق.

و أختتم التقرير بأنه لا يوجد أي ضمنات على مشاركة أي لاعب بشكل أساسي مع الفريق الملكي فلا أحد يدري ما يدور في ذهن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.