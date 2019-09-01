نيمار يحسم مصيره بشكل نهائي من عرض برشلونة

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، حسم مصيره بشكل نهائي من عرض برشلونة الاسباني.

وفقا لشبكة سكاي سبورت فإن نيمار قرر البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، رغم محاولات ناديه السابق برشلونة الإسباني لإعادته. Advertisements واضافت الشبكة ان قرار رفض انتقال نيمار الى برشلونة جاء من القيادة العليا لمسؤولي النادي القطريين. وتابعت ان عدم موافقة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي على الخروج، وإصراره على الاستمرار لإثبات نفسه مع الفريق، عقد الصفقة. Advertisements

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