الصفقة الجديدة تجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 كشفت تقارير اعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد اقترب من التعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

وبات النادي الملكي على بعد خطوات قليلة من ضم الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا قبل انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل كيلور نافاس. Advertisements وقال البرنامج الإسباني ” El Chiringuito TV ” ، إن الحارس الفرنسي أريولا اجتاز الفحص الطبي في مدريد لانتقاله إلى النادي الملكي. وسينتقل أريولا صاحب الـ26 عاماً الى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ضمن صفقة إنتقال كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان مقابل 15 الى 20 مليون يورو . Advertisements

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