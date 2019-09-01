كوليبالي يقتل عودة نابولي أمام اليوفينتوس

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الأحد 1 سبتمبر 2019
كوليبالي
أحرز هدف كاليدو كوليبالي في الوقت المحتسب بدل الضائع هدفاً ليوفنتوس بنتيجة 4-3 على أرضه أمام نابولي الذي قاتل من 3-0.
بدا أن كريستيانو رونالدو وضع المباراة خارج نابولي عندما سجل هدف يوفنتوس الثالث بعد ساعة من تسجيل هدف في الشوط الأول من البديل دانيلو في أول ظهور له ، وغونزالو هيجوين - رد نابولي بينما سجل كوستاس مانولاس وهيرفينغ لوزانو في غضون دقيقتين قبل أن يتطلع جيوفاني دي لورينزو إلى انتزاع نابولي نقطة مع هدف التعادل في وقت متأخر.
لكن مع مرور الوقت ، حول كوليبالي مدافع نابولي السنغال الكرة إلى مرماه ليحقق يوفنتوس فوزه الثاني في دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي أمام المدرب موريزيو ساري ، الذي كان يراقب من المدرجات بعد نوبة من التهاب رئوي.
غونزالو هيجوين سجل هدفاً ضد ناديه السابق بينما فاز يوفنتوس على نابولي في فيلم إثارة سبعة أهداف
يوفنتوس: شتشيزني ، دي سكيليو (دانيلو) ، بونوتشي ، دي ليغت ، ساندرو ، خديرا ، بجانيك ، ماتويدي ، كوستا ، هيجوين ، رونالدو
الأهداف: دانيلو 16 ، هيجوين 19 ، رونالدو 62 ، كوليبالي OG 90 + 2
نابولي: ميرت ، دي لورينزو ، مانولاس ، كوليبالي ، غلام (روي) ، كاليخون ، زيلينسكي ، آلان ، إنسيني (لوزانو) ، رويز ، ميرتنز
الأهداف: مانولاس 66 ولوزانو 68 ودي دي لورينزو 81
كان يوفنتوس ، الذي أرسل لاول مرة إلى دانيلو وماتيس دي ليجت ، الأخير بدلاً من قائد الجرحى المصاب جورجيو كيليني ، أول من هدد عندما أنقذ حارس مرمى نابولي أليكس ميريت مجهود رونالدو طويل المدى.
ورد نابولي من خلال تسديدة قوية من ألان من خارج المنطقة ، والتي نجح بهدوء حارس مرمى يوفنتوس فويتشيتش شيشني قبل أن يضرب الفريق المضيف مرتين في ثلاث دقائق للسيطرة.
افتتح دانيلو ، الذي حل محل المصاب ماتيا دي سجليو قبل دقيقة واحدة ، الطرافة
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