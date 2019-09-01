بطاقة مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم الأحد في الدوري الانجليزي

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الأحد 1 سبتمبر 2019

تعد مواجهة اليوم أول دربي شمال لندن لهذا الموسم حيث يواجه آرسنال توتنهام هوتسبر على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الانجليزي



متى هو؟ اللعبة يوم الأحد ، 1 سبتمبر - أي اليوم.

ما الوقت الانطلاق؟ تبدأ المباراة في الساعة 6.30 مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هو اخبار الفريق؟ ليس لدى آرسنال أي مخاوف جديدة بشأن الإصابة ، حيث ما زال الغائبون على المدى الطويل هيكتور بيلرين وكيران تيرني وروب هولدينغ في طريقهم إلى اللياقة البدنية الكاملة. هذا الأخير هو الأقرب إلى عودة الفريق الأول.

تم ربط الظهير الأيسر ناتشو بثبات بالانتقال إلى ريال سوسيداد ، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إكمال هذا النقل قبل انتهاء المباراة أو تأخره للسماح لموناليال بمظهر آرسنال النهائي.

بدأ كل من ألكساندر لاكازيت ولوكاس توريرا على مقاعد البدلاء في هزيمة أرسنال في ليفربول ، لكنهما على وشك البدء إذا أجرى يوناي إيمري تغييرات.

توتنهام يأمل أن يعود ديلي إلي إلى تشكيلة يوم المباراة بعد إصابته في أوتار الركبة ، لكنه يواجه بعض معضلات الاختيار في الدفاع.

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لم يختار موريسيو بوتشيتينو جان فيرتونغين هذا الموسم ، ولكن هناك توقعات متزايدة بأنه يمكن أن يثبت لياقته البدنية ، في حين توجد مشاكل في الظهير الأيمن بعد إصابة في اوتار الركبة كايل ووكر بيترز.

قد يغادر سيرج أورير قبل يوم الاثنين في الموعد النهائي للانتقال الأوروبي ، لذلك يمكن لموسى سيسوكو أو إريك ديير أن يملأوا مكانهم.

ما هي الترتيب الحالي؟ ماذا حدث الموسم الماضي؟ جاء آرسنال من 2-1 في الشوط الأول ليهزم سبيرز 4-2 في إحدى مباريات الموسم التي كانت ركلة جزاء ، بطاقة حمراء وشجار جماعي. أثبتت التغييرات التي أجراها إيمري في الشوط الأول أنها حاسمة حيث تم تقديم لاكازيت وآرون رامزي في نهاية الشوط الأول ولعب آرسنال ثلاثة أنظمة مختلفة على مدار 90 دقيقة. كما اقتربوا من الفوز على أقرب منافسيهم في ويمبلي ، لكن هوجو يوريس أنقذ ركلة جزاء الوقت المحتسب بدل الضائع لباير إيمريك أوباميانغ لإنقاذ التعادل 1-1. توتنهام على الرغم من ذلك ، تمكن آرسنال من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة على مدار 38 مباراة.

ما هو تنبؤنا؟ فاز توتنهام بـ 15 نقطة من آخر 15 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز - فريقان فقط في القسم لديهم سجل أسوأ يعود إلى الموسم الماضي. في ظل الاضطرابات المحتملة وراء الكواليس وإعلان Pochettino علنًا عن مدى "عدم استقرار" فريقه ، فإن هذا من المحتمل أن يكون يومًا كارثيًا بالنسبة لتوتنهام مع نيكولاس بيبي وأوباميانغ ولاكازيت في انتظارهم.

Derbies هي ألعاب لمرة واحدة ، ونتوقع أن يتم تحديد هذه اللعبة بتفاصيل بسيطة مع الحديث عن موكب أرسنال بعيد المنال. ليست آرسنال وحدة مستقرّة تمامًا ، حيث لا يزال هناك عدد كبير من التعاقدات الجديدة ولا يزال اللاعبون الشباب يتعرفون على لاعبين مؤهلين ، وقد استقبل فريقان فقط طلقات أكثر من فريق إمري بعد ثلاث مباريات. كافح توتنهام لكسر كتل عميقة ضد أستون فيلا ونيوكاسل ، ولكن سيكون هناك مساحة للوكاس مورا وهونغ مين سون لاستغلالها على أرض الواقع في الإمارات.

توتنهام لديه أوجه قصور دفاعية خاصة بهم ، وأرسنال تبدو أكثر عرضة للفريق للاستفادة من الضعف.

الحكم: ارسنال 2 توتنهام 1.