زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فيالريال

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الأحد 1 سبتمبر 2019
قام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستتوجه لملاقاة فياريال على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.
ويلتقي النادي الملكي بنظيره فياريال مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية.
وشهدت قائمة الريال للقاء الظهور الأول لفيرلاند ميندي الوافد الجديد بعد عودته من الإصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم، بالإضافة إلى لوكا مودريتش الذي أنهى فترة إيقافه بعد تعرضه للطرد في مباراة سيلتا فيجو.
وعرفت القائمة غياب النجم الإسباني إيسكو بسبب الإصابة، بينما تواصل غياب كلاً من ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وبراهيم دياز للإصابة أيضاً.
وجاءت قائمة الريال لمواجهة فياريال كالآتي: حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريازولا - ميندي.
خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي.
خط الهجوم: بنزيما - بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس.
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