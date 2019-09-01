قمة التحدي الكبير في ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

لم يقم توتنهام أو آرسنال ببداية مثالية لهذه الحملة الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



لكنك تتوقع أن يتم مسامحة الجميع إذا تمكنوا من الفوز في نهاية الأسبوع على منافسيهم الأشد ضراوة.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يواجهوا تحديًا خطيرًا على لقب الدوري هذا الموسم ، فإن كلاهما لا يزال يتمتع ببعض المواهب الحقيقية في فرقه.

ولكن من الذي سيصطدم بالحادي عشر المشترك لكلا الفريقين؟ ألقى نظرة على دربي شمال لندن يوم الأحد واختار الفريق أدناه مواجهة أوني إمري (يسار) أمام آرسنال ضد توتنهام من موريسيو بوتشيتينو يوم الأحد

Advertisements

سيكون من الصعب عدم ضم الحارس لوريس إلى هذا الفريق. وبغض النظر عن الخطأ الغريب ، أثبت حارس مرمى توتنهام نفسه كزوج آمن من الأيدي على مر السنين.

إنه لا يزال جزءًا لا يتجزأ من فريق توتنهام وهو موجود هناك مع أفضل سدادات الرصاص في الدوري. لقد تحسن بيرند لينو بشكل كبير ويبدو أكثر ثقة في نفسه ، لكنه لا يحصل على موافقة هنا.

إذا لم يكن الأمر كذلك بسبب إصابة هيكتور بيليرين ، فربما لن يقوم إينسلي مايتلاند-نايلز بالتخفيض. هذا لا يعني أنه لم يقم بعمل لائق في غياب الإسباني.

بالنسبة للاعب الذي لا يتمتع بقدرة دفاعية بشكل طبيعي ، فإن ماتيلاند نيلس قد عدل إلى الموضع جيدًا وهو أداء ثابت إلى حد ما. لا يزال ويلكر باتريس يبدو خامًا جدًا في بعض الأحيان ، وقد مرَّ بلحظة واحدة أو اثنتين من الذعر بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، الجميع يحب كرة منحنى أليس كذلك؟