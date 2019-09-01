شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي تواصل هيمنتها على تصنيف سيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحافظت رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة على هيمنتها على صدارة تصنيف السيدات للشهر التاسع على التوالى، منذ أن انتزعت تلك الصدارة فى ديسمبر الماضى، لتنهى هيمنة مواطنتها نور الشربينى التى دامت طويلاً.
وقدمت رنيم موسماً مميزاً، حيث توجت بأكثر من بطولة بلاتينية، ووصلت إلى أكثر من مباراة نهائية لترفع رصيدها من النقاط في صدارة التصنيف العالمى.
فيما جاءت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم لسيدات الاسكواش فى المركز الثانى
وفيما جاءت فى التصنيف الرابع واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة الشابه هيمنتها على هذا المركز للشهر الثانى على التوالي، فيما حافظت نور الطيب لاعبة هليوبليس على المركز الخامس الذى تراجعت إليه الشهر الماضى أيضاً متخلية عن المركز الثالث.
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