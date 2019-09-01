شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتفق مع ميودراج يستيش على التعاقد موسم واحد قابل للتجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واتفق الاسماعيلي مع ميودراج علي قيادة الدراويش فنيا في الموسم الجديد مقابل 24الف دولار راتبا شهريا ومنح مساعده سرديجان تيكيجاسكي خمسة آلاف دولار شهريا مع وضع بند في العقد يتيح للمدرب الصربي الحصول علي راتب ثلاثة شهور كشرط جزائي حال فسخ التعاقد.
وسيصل ميودراج للاسماعيلية اليوم الأحد لقيادة مران الفريق بشكل رسمي بداية من غدا الاثنين
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