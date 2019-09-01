الإسماعيلى يتفق مع ميودراج يستيش على التعاقد موسم واحد قابل للتجديد...

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جدة - عمرو شويل اتفقت إدارة النادي الإسماعيلي مع الصربي ميودراج يستيش علي التعاقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد بحسب مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي. Advertisements واتفق الاسماعيلي مع ميودراج علي قيادة الدراويش فنيا في الموسم الجديد مقابل 24الف دولار راتبا شهريا ومنح مساعده سرديجان تيكيجاسكي خمسة آلاف دولار شهريا مع وضع بند في العقد يتيح للمدرب الصربي الحصول علي راتب ثلاثة شهور كشرط جزائي حال فسخ التعاقد. وسيصل ميودراج للاسماعيلية اليوم الأحد لقيادة مران الفريق بشكل رسمي بداية من غدا الاثنين

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