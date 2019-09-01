شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن التعاقد مع أيمن حفنى لمدة 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس ادارة نادي مصر المقاصة، رسميا تعاقده مع أيمن حفني لاعب وسط الزمالك ، لمدة 3 مواسم ، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء. ووقع أيمن حفني ، على عقود انضمامه للمقاصة في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، في حضور الدكتور طارق عبدالباري نائب رئيس النادي ومحمد مجد عضو مجلس الادارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات. Advertisements وانتقل أيمن حفني لصفوف المقاصة ، بعد مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يوما ، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج ، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك ،في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي، ولكن تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام ،وبين المستشار مرتضي نصور رئيس الزمالك وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة ، في ظل العلاقة الجيدة التى تربط الناديين. وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يعلن التعاقد مع أيمن حفنى لمدة 3 مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.