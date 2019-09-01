شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يضم لاعبى الزمالك فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن مسئولو النادى المصرى البورسعيدى، من ضم بهاء مجدى وعماد فتحى لاعبا الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبالفعل وقع بهاء مجدى علي عقود انتقاله للفريق البورسعيدى، فيما ينتظر عماد فتحى عقد جلسة فى الوقت الحالي مع مسئولو الناديين للاتفاق وتوقيع الاستغناء لصالح المصري . Advertisements ومنح إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى، لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم على مدار أسبوعين بالإسماعيلية. وفى سياق مختلف يستأنف الفريق تدريباته صباح غداً الاثنين ببورسعيد وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر المقبل على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى البورسعيدى يضم لاعبى الزمالك فى الميركاتو الصيفي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.